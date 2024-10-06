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14:58, 6 октября 2024Россия

Появилось видео удара по судну с оружием под Одессой

Минобороны РФ опубликовало кадры удара по судну с оружием под Одессой

Министерство обороны России опубликовало видео, снятое дроном-разведчиком во время удара по порту «Южный» в Одесской области, где разгружалось судно с западным оружием для Украины. Соответствующий ролик ведомство разместило в своем Telegram-канале.

«Ракетным ударом ОТРК "Искандер-М" в порту "Южный" Одесской области уничтожено судно-контейнеровоз с боеприпасами», — говорится в сообщении ведомства. На кадрах видно детонацию боеприпасов и последующий пожар.

В Минобороны отметили, что судно доставило партию боеприпасов и вооружения для Вооруженных сил Украины из Европы.

Ранее Вооруженные силы России ударили по аэродрому в Староконстантинове и базе ВСУ под Одессой. Как отмечается, удары наносились с применением авиации и ударных БПЛА.

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      Екатерина Подвигина
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