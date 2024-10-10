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10:10, 10 октября 2024Бывший СССР

В Николаеве сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Мэр Николаева Сенкевич сообщил о ракетном ударе по объекту инфраструктуры
архивное фото

архивное фото. Фото: press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Николаеве на юге Украины был поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

По его словам, инфраструктура получила повреждения в результате ракетного удара вечером 9 октября. На объекте произошел пожар. В результате никто не пострадал.

О каком именно инфраструктурном объекте идет речь и где он располагается, Сенкевич не уточнил.

Вечером 9 октября стало известно о взрывах в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Они прозвучали также в Харькове, Одессе и Павлограде.

В среду вечером взрыв также раздался в Сумах. Он произошел на фоне объявленной в Сумской области воздушной тревоги.

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      Екатерина Грищенко
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