В Николаеве сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В Николаеве на юге Украины был поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.
По его словам, инфраструктура получила повреждения в результате ракетного удара вечером 9 октября. На объекте произошел пожар. В результате никто не пострадал.
О каком именно инфраструктурном объекте идет речь и где он располагается, Сенкевич не уточнил.
Вечером 9 октября стало известно о взрывах в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Они прозвучали также в Харькове, Одессе и Павлограде.
В среду вечером взрыв также раздался в Сумах. Он произошел на фоне объявленной в Сумской области воздушной тревоги.