В Николаеве сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Мэр Николаева Сенкевич сообщил о ракетном ударе по объекту инфраструктуры

В Николаеве на юге Украины был поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

По его словам, инфраструктура получила повреждения в результате ракетного удара вечером 9 октября. На объекте произошел пожар. В результате никто не пострадал.

О каком именно инфраструктурном объекте идет речь и где он располагается, Сенкевич не уточнил.

Вечером 9 октября стало известно о взрывах в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Они прозвучали также в Харькове, Одессе и Павлограде.

В среду вечером взрыв также раздался в Сумах. Он произошел на фоне объявленной в Сумской области воздушной тревоги.