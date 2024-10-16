В Киевской области на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

«Страна.ua»: в Киевской области на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

В Киевской области в ночь на 16 октября на фоне воздушной тревоги произошли взрывы, об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Киевской области», — говорилось в публикации. Позднее местные паблики писали о звуках взрывов на левом берегу Днепра в украинской столице.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об отражении атаки беспилотников, он предупредил о возможной работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучала в Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также в Киеве и области.

В ночь на 16 октября взрывы произошли в Харькове. Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, зафиксированы попадания в Харьковском районе, информация о разрушениях проверяется.