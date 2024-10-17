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12:08, 17 октября 2024Россия

Россия ударила по энергетической инфраструктуре Украины

МО РФ: ВС России ударили по обеспечивавшей работу ВПК Украины инфраструктуре

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России ударили по обеспечивавшей работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины энергетической инфраструктуре. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что удар по объектам энергетики наносился беспилотниками, артиллерией и ракетными войсками. Также удару подверглись скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины в более чем 140 районах.

Ранее сегодня, 17 октября, сообщалось, что подконтрольный украинским властям Херсон остался без электричества после взрывов. А 16 октября атаке подверглась инфраструктура в Днепропетровской области Украины. Под ударом оказались Никополь, а также Марганецкая, Мировская и Червоногригорьевская общины.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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