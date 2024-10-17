Россия ударила по энергетической инфраструктуре Украины

МО РФ: ВС России ударили по обеспечивавшей работу ВПК Украины инфраструктуре

Вооруженные силы России ударили по обеспечивавшей работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины энергетической инфраструктуре. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что удар по объектам энергетики наносился беспилотниками, артиллерией и ракетными войсками. Также удару подверглись скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины в более чем 140 районах.

Ранее сегодня, 17 октября, сообщалось, что подконтрольный украинским властям Херсон остался без электричества после взрывов. А 16 октября атаке подверглась инфраструктура в Днепропетровской области Украины. Под ударом оказались Никополь, а также Марганецкая, Мировская и Червоногригорьевская общины.