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12:07, 17 октября 2024Россия

Российские войска заняли еще один населенный пункт в ДНР

Армия России установила контроль над Максимильяновкой в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России заняла Максимильяновку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне спецоперации.

Контроль над населенным пунктом установили военнослужащие «Южной» группировки российских войск. К продвижению привели активные действия военнослужащих, отметили в военном ведомстве.

Максимильяновка находится в нескольких километрах от Курахово — крупного узла украинской обороны в ДНР.

В начале октября армия России заняла Угледар — город в ДНР, бои за который велись более двух лет. Бойцов поздравил глава Минобороны Андрей Белоусов.

Алан Босиков
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