Российские войска заняли еще один населенный пункт в ДНР

Армия России заняла Максимильяновку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне спецоперации.
Контроль над населенным пунктом установили военнослужащие «Южной» группировки российских войск. К продвижению привели активные действия военнослужащих, отметили в военном ведомстве.
Максимильяновка находится в нескольких километрах от Курахово — крупного узла украинской обороны в ДНР.
В начале октября армия России заняла Угледар — город в ДНР, бои за который велись более двух лет. Бойцов поздравил глава Минобороны Андрей Белоусов.