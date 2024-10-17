Российские войска заняли еще один населенный пункт в ДНР

Армия России установила контроль над Максимильяновкой в ДНР

Армия России заняла Максимильяновку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне спецоперации.

Контроль над населенным пунктом установили военнослужащие «Южной» группировки российских войск. К продвижению привели активные действия военнослужащих, отметили в военном ведомстве.

Максимильяновка находится в нескольких километрах от Курахово — крупного узла украинской обороны в ДНР.

В начале октября армия России заняла Угледар — город в ДНР, бои за который велись более двух лет. Бойцов поздравил глава Минобороны Андрей Белоусов.