Минобороны сообщило о занятии РФ Угледара в ДНР

Армия России заняла Угледар в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток». Солдаты и офицеры проявили решительность, что позволило занять город, уточнили в военном ведомстве.

Неофициальная информация о взятии населенного пункта появилась несколькими днями ранее. 2 августа в Вооруженных силах Украины признали выход из города. Бои за Угледар шли около двух лет.

До начала боевых действий в Угледаре жили около 15 тысяч человек. Незадолго до перехода города под контроль Вооруженных сил России на одном из популярных интернет-ресурсов информация о числе проживающих в нем людей была обновлена — сейчас там якобы живет около ста человека.