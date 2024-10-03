Взятие Угледара под контроль России назвали переломным этапом СВО

Военный эксперт Глазунов: взятие Угледара под контроль РФ — переломный этап СВО

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов заявил, что взятие Угледара под контроль России стало переломным этапом специальной военной операции (СВО). В разговоре с «Лентой.ру» специалист назвал последствия перехода этого события.

«После взятия Угледара вообще нет никакой эффективной линии обороны до самого Киева. Второй момент: войска постоянно нуждаются в поставках и оружия, и боеприпасов, и медикаментов, и питания. Угледар был крупным логистическим центом, туда стекались все поставки. Если нет такого центра, то все поставки в армию затруднены. Это будет существенно затягивать поставки, поэтому Угледар и был очень важным населенным пунктом»

Взятие Угледара — это по сути перелом. Как Украина дальше будет сдерживать оборону, мне даже интересно. (...) Кроме того, у Украины нет резервов, которые нужны, чтобы сдерживать наступление Олег Глазунов военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

Ранее пленный военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Виктор Неверко рассказал, что за две недели боев под Угледаром ВСУ потеряли почти 200 солдат. По его словам, в его шестой роте было только шесть человек. Он спросил у начальства, почему в подразделении так мало людей, учитывая, что в роте должно быть как минимум 200. Ему ответили, что половина военнослужащих оставили часть самовольно, а остальные либо погибли на поле боя, либо стали инвалидами. Неверко добавил, что тела погибших и раненых оставляют на поле боя, так как их некому забрать.

1 октября появились первые сообщения о переходе Угледара Донецкой народной республики (ДНР) под контроль России. Тогда военный эксперт Борис Рожин заявил, что в центральной части населенного пункта заметили российские флаги.