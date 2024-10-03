Военнопленный Неверко: ВСУ за две недели под Угледаром потеряли почти 200 солдат

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за две недели боев под Угледаром потеряли почти 200 солдат. Об этом рассказал пленный военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Виктор Неверко, передает ТАСС.

По его словам, в его шестой роте было только шесть человек. Он спросил у начальства, почему в подразделении так мало людей, учитывая, что в роте должно быть как минимум 200. Ему ответили, что половина военнослужащих оставили часть самовольно, а остальные либо погибли на поле боя, либо стали инвалидами. Неверко добавил, что тела погибших и раненых оставляют на поле боя, так как их некому забрать.

Сам военный сдался в плен под Угледаром в сентябре, пробыв на фронте несколько дней. Вместе с ним сдались еще несколько военнослужащих.

Ранее стало известно, что военные ВСУ начали жаловаться на невозможные задачи от руководства. Командование приказывает атаковать российские укрепления, но не дает необходимое для этого вооружение.