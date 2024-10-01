Daily Beast: военные ВСУ жалуются, что их отправляют на самоубийственные миссии

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются, что руководство отправляет их на самоубийственные миссии. Об этом пишет журнал The Daily Beast.

По информации издания, у военных ВСУ недостаточно техники и оружия, но им при этом отдают приказы выполнять «невозможные» задания. Командование приказывает военнослужащим атаковать российские подразделения, но не дает необходимое для этого вооружение.

Ранее военные обороняющей Угледар бригады ВСУ обвинили командование в обмане из-за оттягивания ротации по надуманным причинам.

До этого пленный солдат ВСУ сравнил украинцев с рабами. По его словам, украинцы «не хотят восстать».