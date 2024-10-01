Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются, что руководство отправляет их на самоубийственные миссии. Об этом пишет журнал The Daily Beast.
По информации издания, у военных ВСУ недостаточно техники и оружия, но им при этом отдают приказы выполнять «невозможные» задания. Командование приказывает военнослужащим атаковать российские подразделения, но не дает необходимое для этого вооружение.
Ранее военные обороняющей Угледар бригады ВСУ обвинили командование в обмане из-за оттягивания ротации по надуманным причинам.
До этого пленный солдат ВСУ сравнил украинцев с рабами. По его словам, украинцы «не хотят восстать».