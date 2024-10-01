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14:54, 1 октября 2024Бывший СССР

Военные ВСУ начали жаловаться на невозможные задачи от руководства

Daily Beast: военные ВСУ жалуются, что их отправляют на самоубийственные миссии

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian 24th Mechanised Brigade / AP

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются, что руководство отправляет их на самоубийственные миссии. Об этом пишет журнал The Daily Beast.

По информации издания, у военных ВСУ недостаточно техники и оружия, но им при этом отдают приказы выполнять «невозможные» задания. Командование приказывает военнослужащим атаковать российские подразделения, но не дает необходимое для этого вооружение.

Ранее военные обороняющей Угледар бригады ВСУ обвинили командование в обмане из-за оттягивания ротации по надуманным причинам.

До этого пленный солдат ВСУ сравнил украинцев с рабами. По его словам, украинцы «не хотят восстать».

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      Илья Таксюр
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