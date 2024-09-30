Бойцы обороняющей Угледар бригады ВСУ обвинили командование в обмане

Боец обороняющей Угледар 72-й ОМБр ВСУ обвинил командование в обмане про ротацию

Бойцы обороняющей Угледар 72-й отдельной механизированной бригады (ОМбр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвинили командование в обмане из-за оттягивания ротации по надуманным причинам. Слова представителя соединения приводит в Telegram украинский военнослужащий с позывным «Алекс».

«Командование обещает ротацию уже неделю, но постоянно оттягивает [ее] из-за внешних изменений и говорят держаться. Эвакуации нет вообще, так как БМП даже не успевают доехать до Угледара», — заявил боец.

Он отметил, что большинство раненых невозможно вывезти из города, и добавил, что у ВСУ в Угледаре заканчиваются продовольствие и боеприпасы.

В сообщении боец также заявил о невозможности вывода войск из Угледара. По его словам, ВС России взяли под полный огневой контроль последний путь эвакуации из города.