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13:16, 30 сентября 2024Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на невозможность эвакуации из Угледара и тяжелые городские бои

Боец 72-й ОМБр ВСУ: ВС России контролируют весь путь эвакуации из Угледара

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российские войска навязали Вооруженным силам Украины (ВСУ) тяжелые бои на юге и западе Угледара и взяли под полный огневой контроль последний путь эвакуации. На тяжелые городские бои пожаловался неназванный боец 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ, его слова в Telegram передает украинский военнослужащий с позывным Алекс.

«[ВС России] пролезли на юг и запад города, там идут тяжелые бои. Пешая дорога хорошо пристреляна с минометов и ствольной [артиллерии], очень-очень много дронов противника, как FPV, так и обычных разведчиков со сбросами. Контролируют уже весь путь [эвакуации]», — заявил боец 72-й ОМБр ВСУ.

Он добавил, что при попытках выйти из города украинские соединения теряют от 40 до 60 процентов личного состава.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о сдаче в плен подкреплений ВСУ в Угледаре. По его словам, среди украинских бойцов большинство обладает низкой подготовкой и мотивацией.

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      Глеб Палехов
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