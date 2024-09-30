Пушилин рассказал о сдаче в плен подкреплений ВСУ в Угледаре

Пушилин: переброшенные в Угледар подкрепления ВСУ сдаются в плен ВС России

Переброшенные в Угледар подкрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен Вооруженным силам (ВС) России. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Подкрепления, которые противник еще успел перебросить из неподготовленных, недавно мобилизованных, которых, мы видим, очень много хватают на улицах на оставшейся части Украины, они преимущественно сдаются в плен», — рассказал глава ДНР.

Пушилин также прокомментировал продолжающиеся бои в Угледаре. Он подчеркнул, что ВС России ежедневно улучшают позиции в черте города.

Глава ДНР подчеркнул, что ВСУ продолжают сопротивление, несмотря на продвижение российских военных. Он также отметил действия 29-й армии ВС России по охвату города.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о боях в центре Угледара. По его информации, ВС России расширили зону контроля и серую зону в нескольких частях города.