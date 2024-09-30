Пленный боец ВСУ Соловей сравнил украинцев с рабами, которые «не восстают»

Пленный боец ВСУ Руслан Соловей назвал украинцев рабами, которые «не хотят восстать». Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на видео Минобороны РФ.

По словам бойца, он не знал, что его отправят в Курскую область. Соловей уточнил, что его мобилизовали, вручив повестку в Полтаве. Далее он был отправлен в учебную часть на 35 дней, после чего оказался в зоне боевых действий.

«Все хотят, чтобы это все быстро закончилось. Получается, что мы сейчас рабы. Потому что никто не хочет, никто не хочет свергнуть правительство. От одного меня ничего не будет. Если это будет много людей, то это получится», — рассказал пленный.

Ранее попавший в плен солдат Вооруженных сил Украины Максим Шевченко посоветовал украинцам уклоняться от службы любыми способами из-за тяжелой обстановки на поле боя. Боец рассказал, что из-за отношения командования ВСУ к военнослужащим ему хотелось сбежать еще в первый день.

Другой пленный, Иван Золоторев, ранее рассказал о медкомисии при мобилизации в ряды украинской армии. По его словам, он шел на работу, когда к нему подъехали сотрудники ТЦК. Он не смог убежать, так как был заблокирован в тупиковом переулке. Далее началась медкомиссия, которая продлилась всего 15 минут.