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11:44, 28 сентября 2024Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о прохождении медкомиссии за 15 минут

Пленный ВСУ Золоторев: прохождение медкомиссии при мобилизации длится 15 мин

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Пленный военнослужащий 17-й танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Золоторев рассказал о медкомисии при мобилизации в ряды украинской армии. Его слова передает ТАСС.

По словам бойца ВСУ, он шел на работу, когда к нему подъехали сотрудники территориального центр комплектования. Он не смог убежать, так как был заблокирован в тупиковом переулке. Далее началась медкомиссия. «За 15 минут все прошли, всех врачей», — вспоминает Золоторев.

Мужчина рассказал, что был взят в плен в приграничном районе Курской области. Туда его отправили без прохождения какой-либо подготовки. Командир приказал охранять подвал и разведчиков, пока они не вернутся. Танкист добавил, что был «без понятия», что именно требовалось охранять. По его словам, к тому времени, как он и его сослуживцы были взяты в плен, разведчиков уже не было в живых.

Ранее пленный танкист ВСУ Владимир Кузько рассказал, что сотрудники ТЦК забрали его в свой автомобиль на глазах детей.

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      Екатерина Кашурникова
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