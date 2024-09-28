Сотрудники ТЦК забрали украинца на глазах его детей

Пленный Кузько рассказал, что сотрудники ТЦК забрали его на глазах детей

Пленный танкист Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Кузько рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) забрали его в свой автомобиль на глазах собственных детей. Своей историей украинец поделился с РИА Новости.

Мужчина рассказал, что в апреле 2023 года во время прогулки с детьми по парку в городе Ромны Сумской области к нему подошли сотрудники ТЦК, усадили в автомобиль и отправили на медкомиссию. Спустя несколько дней Кузько оказался на фронте.

«Если бы детей не было, я бы с ними сильно не разговаривал. Если бы получилось бы дать им отпор и убежать, то да. А так пришлось бы драться, а детской психике это не нужно», — рассказал танкист.

Кузько попал в плен в сентябре 2024 года. Танк был поражен FPV-дроном. Экипаж машины смог выбраться наружу, после чего командир приказал сдаться.

Ранее пленный боец 41-ой отдельной механизированной бригады Ярослав Маласчук рассказал, что взял в бой автомат АК-74. При этом уже на позиции военнослужащий заметил, что ему выдали пулеметные патроны большего калибра.