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07:39, 28 сентября 2024Бывший СССР

Сотрудники ТЦК забрали украинца на глазах его детей

Пленный Кузько рассказал, что сотрудники ТЦК забрали его на глазах детей

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Пленный танкист Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Кузько рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) забрали его в свой автомобиль на глазах собственных детей. Своей историей украинец поделился с РИА Новости.

Мужчина рассказал, что в апреле 2023 года во время прогулки с детьми по парку в городе Ромны Сумской области к нему подошли сотрудники ТЦК, усадили в автомобиль и отправили на медкомиссию. Спустя несколько дней Кузько оказался на фронте.

«Если бы детей не было, я бы с ними сильно не разговаривал. Если бы получилось бы дать им отпор и убежать, то да. А так пришлось бы драться, а детской психике это не нужно», — рассказал танкист.

Кузько попал в плен в сентябре 2024 года. Танк был поражен FPV-дроном. Экипаж машины смог выбраться наружу, после чего командир приказал сдаться.

Ранее пленный боец 41-ой отдельной механизированной бригады Ярослав Маласчук рассказал, что взял в бой автомат АК-74. При этом уже на позиции военнослужащий заметил, что ему выдали пулеметные патроны большего калибра.

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      Евгений Силаев
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