Пленный Маласчук: пехоте ВСУ перед боем выдали патроны неподходящего калибра

Пехоте Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед отправкой в бой выдали патроны неподходящего калибра. Об этом рассказал пленный боец 41-ой отдельной механизированной бригады Ярослав Маласчук в беседе с РИА Новости.

«Сказали, что мы меняем 95-ую бригаду и сидите, это не окоп, это яма, и сидите в яме наблюдайте. Простая яма, куча патронов не к нашему оружию — это точно было», — рассказал Маласчук.

Он отметил, что взял в бой автомат АК-74. При этом уже на позиции военнослужащий заметил, что ему выдали пулеметные патроны большего калибра.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Василий Козуб призвал соотечественников покидать республику из-за ухудшающейся в стране ситуации. Он добавил, что его мобилизовали на улице сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине). Командование, отправив его на позицию в зоне боевых действий, пообещало скорую ротацию, но этого так и не произошло.