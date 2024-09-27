Пленный солдат ВСУ призвал соотечественников уезжать из страны

Пленный солдат ВСУ призвал украинцев покидать страну

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Козуб призвал соотечественников покидать республику из-за ухудшающейся в стране ситуации, передает ТАСС.

«Запад воюет руками украинцев, а в стране ситуация только усугубляется. <…> Уезжайте из Украины за границу, потому что ничего хорошего не будет», — рассказал пленный.

Он добавил, что его мобилизовали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) на улице. А командование, отправив на позицию в зоне боевых действий, пообещало скорую ротацию, чего так и не произошло.

Ранее другой украинский пленный заявил, что в ВСУ принудительно мобилизуют непригодных к службе граждан после обновления ими данных в ТЦК. «Там не смотрели на болезни, поставили все штампы "годен" и сразу ночью отправили, сказали, что я мобилизован», — рассказал он.