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07:17, 26 сентября 2024Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о принудительной мобилизации непригодных

РИА: ВСУ принудительно мобилизуют непригодных после обновления данных в ТЦК

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) принудительно мобилизуют непригодных к службе граждан после обновления ими данных в территориальных центрах комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине). Об этом в беседе с РИА Новости рассказал украинский солдат, взятый в плен спецназом «Ахмат».

Он пояснил, что этим летом был принят новый закон, обязывающий украинцев обновить свои данные. По словам собеседника агентства, после посещения ТЦК ему сказали пройти лечебную комиссию. «Там не смотрели на болезни, поставили все штампы "годен" и сразу ночью отправили, сказали, что я мобилизован», — рассказал он.

Военный добавил, что затем его отправили в Курскую область. При этом, по его словам, ранее он не служил по состоянию здоровья.

Ранее пленный боец ВСУ, бывший военком Николай Юрченко назвал способ остановить мобилизацию на Украине. Он полагает, что этого можно добиться совместным бунтом общества и военкоматов.

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      Марина Совина
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