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09:34, 25 сентября 2024Бывший СССР

Пленный боец ВСУ назвал способ остановить мобилизацию на Украине

Пленный боец ВСУ Юрченко: мобилизацию остановит бунт общества и военкоматов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Мобилизацию на Украине может остановить лишь совместный бунт общества и военкоматов. Способ прекратить насильный призыв в армии назвал в беседе с ТАСС пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), бывший военком Николай Юрченко.

«Это надо бунт всем военкоматам поднимать, и плюс чтобы общество не молчало. Тогда, наверное, какое-то воздействие может возыметь это действие», — заявил военный.

Экс-военком также призвал своих коллег задуматься над своими действиями, отметив, что каждый мужчины на Украине может в конце концов получить боевое предписание.

Ранее Юрченко рассказал, что попал в зону боевых действий из-за невыполнения плана по повесткам. По его словам, командование в наказание отправило его в «командировку» для получения боевого опыта.

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      Глеб Палехов
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