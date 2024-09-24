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09:47, 24 сентября 2024Бывший СССР

Бывший украинский военком рассказал о попадании в зону боевых действий

Бывший сотрудник ТЦК Юрченко рассказал, как попал в зону боевых действий

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Бывший сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) и военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Юрченко, оказавшийся в российском плену, рассказал, что попал в зону боевых действий из-за невыполнения плана по повесткам. Его слова передает ТАСС.

«Постоянно приходили такие телеграммы с запугиваниями. В течение двух с половиной лет неоднократно. Если не выполняешь план, то план будет пополнен сотрудниками ТЦК», — сказал Юрченко.

Он рассказал, что ежесуточная численность повесток зависит от числа запланированных на этот период маршрутов. Если изначально запланировано четыре маршрута, то необходимо выдать четыре повестки. По его словам, его преждевременно вызвали на работу из отпуска, чтобы выполнять план по мобилизации.

Пленный рассказал, что не смог выполнить план и начал выдавать меньше повесток, чем нужно. В результате его отправили в «командировку» для получения боевого опыта.

Ранее на Украине заявили о трехкратном увеличении показателей мобилизации. Сколько всего человек были мобилизованы в ВСУ к настоящему моменту, не уточняется.

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      Илья Таксюр
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