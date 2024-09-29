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09:33, 29 сентября 2024Бывший СССР

Пленный военнослужащий ВСУ посоветовал украинцам уклоняться от службы

Пленный Шевченко посоветовал украинцам уклоняться от службы любыми способами

Фото: Alina Smutko / Reuters

Попавший в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Шевченко посоветовал украинцам уклоняться от службы любыми способами из-за тяжелой обстановки на поле боя. Слова пленного военнослужащего приводит РИА Новости.

«Тем, кто не воюет, вообще не идти никуда воевать. Тем, кто воюет, сбежать, если есть возможность», — такой совет дал он украинцам.

Шевченко рассказал, что из-за отношения командования ВСУ к военнослужащим ему хотелось сбежать еще в первый день. «Не ценили вообще как людей. Мы были как мясо простое», — признался он.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Василий Козуб призвал соотечественников покидать Украину из-за ухудшающейся в стране ситуации. Он рассказал, что его мобилизовали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) на улице, а командование, отправив на позицию в зоне боевых действий, пообещало скорую ротацию, чего так и не произошло.

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      Виктория Кондратьева
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