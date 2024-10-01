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13:20, 1 октября 2024Бывший СССР

Появились сообщения о переходе Угледара под контроль России

Военный эксперт Рожин заявил о переходе Угледара под контроль ВС России

Фото: РИА Новости

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинула Угледар и отошла на север, город перешел под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Также о взятии города российскими военными заявил Telegram-канал «Военное дело».

«В городе еще продолжается зачистка. В центральной части города появились наши флаги», — подчеркнул Рожин. Военный эксперт назвал занятие Угледара важным оперативным успехом ВС России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о регулярных докладах президенту России Владимиру Путину по ситуации в Угледаре. По его словам, вся страна следит за продвижением российских войск в зоне специальной военной операции.

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      Алевтина Запольская
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