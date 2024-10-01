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12:04, 1 октября 2024Россия

Песков заявил о регулярных докладах Путину по ситуации в Угледаре

Песков: Путин регулярно получает информацию от военных по продвижению в Угледаре

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин регулярно получает информацию от военных по продвижению Вооруженных сил (ВС) страны в районе Угледара. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, вся страна следит за продвижением российских войск в зоне специальной военной операции.

«Что касается президента, то он как главнокомандующий, разумеется, регулярно получает непосредственно напрямую информацию от военных, прямые доклады», — сказал представитель Кремля.

27 сентября военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что российские военные взяли в окружение Покровск и Угледар, с падением которого падет вся оборона ВСУ на донецком направлении. 28 сентября стало известно, что российские войска блокировали угледарскую группировку ВСУ.

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      Никита Абрамов
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