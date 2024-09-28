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11:37, 28 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о блокировании угледарской группировки ВСУ

ТАСС: российские войска блокировали угледарскую группировку ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска блокировали угледарскую группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Город блокирован, единственная грунтовая дорога, по которой они [ВСУ] пытаются выходить, [находится] под полным огневым контролем», — заявил собеседник агентства.

Источник в силовых структурах добавил, что «клещи» вокруг Угледара «сжимаются все сильнее». Он добавил, что украинские войска несут большие потери на этом участке фронта, массово сдаваясь в плен.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что любая попытка украинских военных покинуть Угледар приведет к ужасающим потерям.

27 сентября военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что российские военные взяли в окружение Покровск и Угледар, с падением которого падет вся оборона ВСУ на донецком направлении.

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      Елизавета Мытарева
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