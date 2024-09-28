Стало известно о блокировании угледарской группировки ВСУ

ТАСС: российские войска блокировали угледарскую группировку ВСУ

Российские войска блокировали угледарскую группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Город блокирован, единственная грунтовая дорога, по которой они [ВСУ] пытаются выходить, [находится] под полным огневым контролем», — заявил собеседник агентства.

Источник в силовых структурах добавил, что «клещи» вокруг Угледара «сжимаются все сильнее». Он добавил, что украинские войска несут большие потери на этом участке фронта, массово сдаваясь в плен.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что любая попытка украинских военных покинуть Угледар приведет к ужасающим потерям.

27 сентября военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что российские военные взяли в окружение Покровск и Угледар, с падением которого падет вся оборона ВСУ на донецком направлении.

