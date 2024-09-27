Меркурис: сопротивление ВСУ в Угледаре обрушится в ближайшее время

Сопротивление окруженной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре в ДНР обрушится в ближайшее время. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в видео на своем YouTube-канале.

«Я не думаю, что кто-то ожидает, что Угледар или какая-та его часть надолго останется под контролем Украины. Мы, вероятно, можем отсчитывать часы до того, как украинское сопротивление в Угледаре рухнет», — сказал он.

По словам эксперта, ситуация в Угледаре катастрофическая. Он уточнил, что Российская армия не только окружила украинские силы в городе, но и контролирует все дороги, по которым они могли бы покинуть населенный пункт.

Аналитик подчеркнул, что любая попытка украинских военных покинуть Угледар приведет к ужасающим потерям и даже после прекращения сопротивления Киева армии России понадобится некоторое время для зачистки города перед объявлением о его освобождении.

Ранее Меркурис выразил мнение, что перед президентом Украины Владимиром Зеленским закроются все двери в мире из-за его поведения во время визита в США. Он также отметил, что решение украинского лидера назвать свои предложения по завершению конфликта с Россией «планом победы» было крайне необдуманным шагом.