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13:34, 27 сентября 2024Мир

На Западе предрекли обрушение сопротивления ВСУ в Угледаре

Меркурис: сопротивление ВСУ в Угледаре обрушится в ближайшее время

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сопротивление окруженной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре в ДНР обрушится в ближайшее время. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в видео на своем YouTube-канале.

«Я не думаю, что кто-то ожидает, что Угледар или какая-та его часть надолго останется под контролем Украины. Мы, вероятно, можем отсчитывать часы до того, как украинское сопротивление в Угледаре рухнет», — сказал он.

По словам эксперта, ситуация в Угледаре катастрофическая. Он уточнил, что Российская армия не только окружила украинские силы в городе, но и контролирует все дороги, по которым они могли бы покинуть населенный пункт.

Аналитик подчеркнул, что любая попытка украинских военных покинуть Угледар приведет к ужасающим потерям и даже после прекращения сопротивления Киева армии России понадобится некоторое время для зачистки города перед объявлением о его освобождении.

Ранее Меркурис выразил мнение, что перед президентом Украины Владимиром Зеленским закроются все двери в мире из-за его поведения во время визита в США. Он также отметил, что решение украинского лидера назвать свои предложения по завершению конфликта с Россией «планом победы» было крайне необдуманным шагом.

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      Виктория Кондратьева
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