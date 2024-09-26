На Западе предрекли закрытие всех дверей в мире перед Зеленским

Меркурис: перед Зеленским закроются все двери в мире из-за его поведения в США

Оторванность президента Украины Владимира Зеленского от реальности закроет перед ним все двери в мире. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в видео на своем YouTube-канале.

«Это странное и вызывающее поведение Зеленского приведет к тому, что перед ним закроются двери не только в Нью-Йорке и Вашингтоне, но и в большинстве стран мира», — сказал он.

По его словам, украинский лидер подвергает себя серьезному риску, полностью отрываясь от реальности. Аналитик уточнил, что решение Зеленского назвать свои предложения «планом победы» было крайне необдуманным шагом. Он назвал это дипломатической катастрофой, а не великим триумфом, на который надеялся украинский президент.

Ранее Меркурис выразил мнение, что Зеленский фактически признал неспособность Киева воевать прежними темпами. Эксперт подчеркнул, что украинский лидер сообщает, что Украина почти исчерпала свои ресурсы.