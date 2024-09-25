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20:35, 25 сентября 2024Мир

В Британии сообщили о признании Зеленским неспособности Украины воевать

Меркурис: Зеленский фактически признал, что Украина больше не способна воевать

Фото: Seth Wenig / AP

Президент Украины Владимир Зеленский фактически признал, что Киев больше не способен воевать прежними темпами. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Сам Зеленский сейчас признал, что ситуация становится критической для Украины. Он делает такие признания, которые он никогда не делал раньше», — заявил Меркурис.

По словам аналитика, украинский лидер фактически сообщает, что «Украина не может более воевать так, как сейчас» и почти исчерпала свои ресурсы. Меркурис отметил, что Зеленский при этом продолжает говорить о своем «плане победы», согласно которому членство Украины в НАТО якобы поможет ей выйти из конфликта победителем. По словам британского эксперта, в настоящее время мало кто «все еще верит, что нечто подобное может произойти».

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен заявил, что у Зеленского есть повод бить тревогу из-за уменьшения помощи со стороны Запада.

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      Елизавета Мытарева
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