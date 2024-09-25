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16:27, 25 сентября 2024Мир

На Западе указали Зеленскому на повод для тревоги

Меркурис: у Зеленского есть повод бить тревогу из-за уменьшения помощи Запада

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

У украинского лидера Владимира Зеленского есть повод бить тревогу из-за уменьшения помощи со стороны Запада. На это указал британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Зеленскому стоить бить тревогу из-за того, что он, несомненно, видит, как ослабевает поддержка в Европе. Конечно, он должен беспокоиться о том, что произойдет в США», — сказал эксперт.

Он также отметил, что украинские войска терпят поражение на поле боя, однако Зеленский предлагает некий «победный план», который западные страны никогда не примут.

Ранее полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли много танков и броневых машин пехоты (БМП) за последние месяцы вследствие успешных действий российских войск. Он подчеркнул, что к подобным выводам он пришел, исходя из общего объема поставленной бронетехники.

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      Семен Александров
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