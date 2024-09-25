На Западе заявили о критических потерях ВСУ в танках и БМП

Полковник Райснер: ВСУ потеряли много танков и БМП за последние месяцы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли много танков и броневых машин пехоты (БМП) за последние месяцы вследствие успешных действий российских войск. Об этом заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в эфире телеканала N-TV.

«За последние несколько месяцев русским удалось уничтожить или повредить свыше 60 западных боевых танков и более 140 боевых машин пехоты. Это огромное количество», — рассказал военный эксперт.

Райснер подчеркнул, что к подобным выводам он пришел, исходя из общего объема поставленной бронетехники. По его словам, если Киев хочет переломить ситуацию, то ему необходимо направлять несколько тысяч единиц вооружений данного типа.

Ранее Райснер заявил, что фронт ВСУ в Донбассе может рухнуть, если они не смогут стабилизировать ситуацию с обороной в районе Красноармейска. По его словам, эту «третью» линию обороны Киев может попытаться поддержать за счет новых резервов, однако это сложно сделать из-за давления со стороны армии России.