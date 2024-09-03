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01:47, 3 сентября 2024Мир

На Западе предупредили о риске обрушения фронта ВСУ в Донбассе

Полковник Райснер: фронт ВСУ в Донбассе рухнет из-за ситуации с Красноармейском

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе может рухнуть, если они не смогут стабилизировать ситуацию с обороной в районе Красноармейска. Об этом предупредил полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью NTV.

По его словам, эту «третью» линию обороны Киев может попытаться поддержать за счет новых резервов. «Если же это не удастся, то, помимо взятия города россиянами, возможен глубокий прорыв в западном направлении. Это может привести к разрушению украинского фронта в Донбассе», — подчеркнул военный эксперт.

Райснер обратил внимание не активное продвижение российских войск на этом направлении, что оказывает сильное давление на оборону Красноармейска.

«Атакой в Курской области Украина хотела предупредить кульминацию российского летнего наступления, было стремление лишить россиян возможности действовать. Это, однако, не удалось», — продолжил австрийский полковник. Сейчас ВС России «день ото дня берут новые населенные пункты» к востоку от Красноармейска, создавая так называемый эффект домино: из-за захвата одного населенного пункта под угрозу попадает фланг обороняющихся поблизости украинских военных, они вынуждены отступать, давая возможность россиянам занять следующий город или поселение.

Также военнослужащий прокомментировал обстановку в Курской области, отметив, что украинское продвижение остановилось. «Мы видим все больше российских контрударов», — добавил Райснер, рассказав о превосходстве России в воздухе и в системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее Райснер заявил, что без прикрытия систем противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ ждет крах в Курской области. Он отметил, что западные истребители F-16 не подходят для проведения операций в российском регионе.

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      Александра Синицына
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