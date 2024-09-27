Полковник рассказал о падении ключевого пункта обороны ВСУ

Полковник Матвийчук: с падением Угледара падет оборона на донецком направлении

Российские военные взяли в окружение Покровск и Угледар, с падением которого падет и вся оборона противника на донецком направлении, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«В Угледар мы уже вошли, Покровск окружили, перешли к полному огневому контролю логистических путей, подвоза боеприпасов. Также были перехвачены радиосообщения украинских командиров о том, что в Угледаре нет патронов, нет солдат. И что если не будет принято какое-то решение, последствия окажутся самыми серьезными. Эти два города, Покровск и Угледар, уже в окружении», — рассказал Матвийчук.

Угледар, по словам полковника, оборонялся с 2014 года, и с его падением падет и вся система обороны на донецком направлении.

«Это ключевой пункт. Это и железнодорожный узел, и автомобильный. Там же узел подачи пресной воды. Это все то, что подпитывает группировку ВСУ», — объяснил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что ВСУ отступают на западные окраины города Угледара в ДНР. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.