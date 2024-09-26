В России заявили об отступлении ВСУ на окраину Угледара

Рогов: подразделения ВСУ отступают на окраину Угледара

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступают на западные окраины города Угледар в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, украинские военные избегают ближних боев, задействуя дроны и артиллерию. «Одним из наших тактических успехов является перерезание каналов поставок оружия и сил противника в сам Угледар», — заявил Рогов, отметив, что треть города уже находится под контролем российских военных.

Ранее сообщалось, что украинская 72-я отдельная механизированная бригада (ОМБр), в которой числится около 2000 бойцов, начала покидать позиции под Угледаром и двигаться в направлении Богоявленки.

Один из аналитиков Frontelligence Insight отмечал, что уже сейчас обстановка в этом районе складывается для украинских войск критически.