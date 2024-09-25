Обороняющая Угледар крупная бригада ВСУ начала отступать. Бои идут уже в самом городе

Forbes: бойцы 72-й омбр ВСУ начали отступать из Угледара в ДНР

Украинская 72-я отдельная механизированная бригада (ОМБр), в которой числится около 2000 бойцов, начала покидать позиции под Угледаром и двигаться в направлении Богоявленки. Информацию об этом подтверждает Forbes. Тем временем бои начались и в самом городе.

«Похоже, что, когда на прошлой неделе российские войска стали угрожать флангам города, 72-я механизированная бригада численностью 2000 человек, с танками Т-64, боевыми машинами БМП-2 и М-109, начала отходить на более защищенные позиции», — утверждают авторы статьи.

Также существует вероятность того, что 72-я ОМБр в Угледаре может попасть в западню. В Forbes писали, что сейчас уставших украинских военных пытается обойти с флангов 40-я бригада морской пехоты ВС России.

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Украине предрекли сложности из-за потери Угледара

Как отметил один из аналитиков Frontelligence Insight, уже сейчас обстановка в этом районе складывается для украинских войск критически. «И мы, вероятно, являемся свидетелями заключительных этапов ее защиты, — указал он. — Можно только надеяться, что были отданы правильные приказы, и в приоритете стоят жизни солдат, нежели желание устоять».

Незадолго до этого, 23 сентября, украинский военный эксперт Константин Машовец призвал украинцев подготовиться к сдаче Угледара. Он предрек такие же последствия для Селидово и Торецка. По его словам, подобное развитие событий в ближайшее время является наиболее вероятным.

По мнению военного эксперта, полковника в отставке Андрея Кошкина, потеря города может нанести политический урон украинским властям. Он добавил, что контроль над Угледаром поможет России выровнять линию фронта и обеспечить дальнейшее продвижение.

К тому моменту ВСУ несколько раз пытались вывести своих бойцов из Угледара. Некоторые из них уже оказались отрезаны, так как российские войска перекрыли трассы снабжения украинской армии.

Боевые действия перешли на территорию Угледара

Тем временем российские военные продолжают продвижение в районе Угледара. По данным советника главы ДНР Игоря Кимаковского, 24 сентября ВС России взяли под огневой контроль ту последнюю дорогу, по которой ВСУ еще можно было снабжать Угледар.

Позднее же бои начались и в самом городе. 25 сентября об этом заявили власти ДНР. В свою очередь, военный обозреватель Денис Попович указал, что российские войска готовы взять город в кольцо уже в течение нескольких часов, продвигаясь одновременно с запада и северо-востока.

Незадолго до этого ВСУ вывели часть своих подразделений из Угледара. Интенсивность сопротивления войск на указанном направлении значительно уменьшилась, а оставшиеся бойцы уже рассредоточились и сели в укрытия.

Информацию о продвижении ВС РФ подтвердил и боец ВСУ с позывным Алекс. По его словам, российские войска зашли на восточные окраины Угледара еще 24 сентября. Он добавил, что командование ВСУ потеряло момент, когда еще можно было изменить положение дел в Угледаре.