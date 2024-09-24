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21:23, 24 сентября 2024Бывший СССР

Украинский военный рассказал о критической ситуации в Угледаре

«Страна.ua»: украинский военный заявил о критической ситуации в Угледаре

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украинский лейтенант с позывным Алекс рассказал о «потерянном моменте» и критической ситуации в городе Угледар. Его слова приводит «Страна.ua».

«По Угледару, к сожалению, потерян тот момент, когда можно было изменить всю ситуацию вокруг города, особенно это касается флангов», — сказал военный. Он добавил, что необходимо принимать определенные планы мер, чтобы сохранить жизнь солдат и «не усугубить обстановку еще больше».

24 сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы России взяли под огневой контроль последнюю дорогу, по которой можно было снабжать Угледар.

Кимаковский подчеркнул, что под контролем украинских военных остались только второстепенные дороги и если в районе города пройдут дожди, они будут испытывать серьезные проблемы с логистикой.

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      Сергей Грехов
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