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17:49, 24 сентября 2024Бывший СССР

В ДНР заявили о взятии под огневой контроль последней снабжающей Угледар дороги

ВС России взяли под огневой контроль последнюю снабжающую Угледар дорогу

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под огневой контроль последнюю дорогу, по которой можно было снабжать Угледар в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«Очень серьезный успех, у нас получился охват и слева, и справа. То есть если брать западнее, то в районе реки Кашлагач наши ребята достаточно серьезно продвинулись и фактически взяли под огневой контроль единственную дорогу, которая осталась для снабжения гарнизона Угледара. Это дорога на Богоявленку», — сказал он.

Кимаковский подчеркнул, что под контролем украинских военных остались только второстепенные дороги и если в районе города пройдут дожди, они будут испытывать серьезные проблемы с логистикой.

Ранее об установлении огневого контроля над снабжающей Угледар трассой сообщали источники в силовых структурах. Они подчеркнули, что передвижение украинские военные могут передвигаться лишь по грунтовым дорогам, которые также могут быть атакованы российскими войсками.

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      Александр Курбатов
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