В ДНР заявили о взятии под огневой контроль последней снабжающей Угледар дороги

ВС России взяли под огневой контроль последнюю снабжающую Угледар дорогу

Вооруженные силы (ВС) России взяли под огневой контроль последнюю дорогу, по которой можно было снабжать Угледар в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«Очень серьезный успех, у нас получился охват и слева, и справа. То есть если брать западнее, то в районе реки Кашлагач наши ребята достаточно серьезно продвинулись и фактически взяли под огневой контроль единственную дорогу, которая осталась для снабжения гарнизона Угледара. Это дорога на Богоявленку», — сказал он.

Кимаковский подчеркнул, что под контролем украинских военных остались только второстепенные дороги и если в районе города пройдут дожди, они будут испытывать серьезные проблемы с логистикой.

Ранее об установлении огневого контроля над снабжающей Угледар трассой сообщали источники в силовых структурах. Они подчеркнули, что передвижение украинские военные могут передвигаться лишь по грунтовым дорогам, которые также могут быть атакованы российскими войсками.