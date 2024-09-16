Российские военные практически отрезали от снабжения группировку ВСУ в Угледаре

ТАСС: ВС России практически отрезали от снабжения группировку ВСУ в Угледаре

Российские военные практически полностью отрезали группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре Донецкой народной республики (ДНР) от снабжения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Последняя трасса, по которой шло снабжение группировки противника в Угледаре, фактически перерезана. Вся она теперь под полным огневым контролем», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, представители силовых ведомств отметили, что передвижение украинских военных по грунтовым дорогам будет крайне затруднительно, так как все они находятся под огневым контролем Вооруженных сил (ВС) России.

В начале сентября стало известно, что подразделения Российской армии перерезали трассу Великая Новоселка — Угледар. Как сообщали представители силовых структур, по ней ВСУ перебрасывали дополнительные силы с запорожского направления.