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10:13, 3 сентября 2024Бывший СССР

Российские военные перерезали еще одну трассу снабжения ВСУ в ДНР

ТАСС: российские военные перерезали трассу снабжения ВСУ под Угледаром в ДНР

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные перерезали трассу снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) од Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в силовых структуры региона.

«Наши подразделения перерезали трассу Великая Новоселка — Угледар. По ней противник снабжал свою группировку в Угледаре, перебрасывал дополнительные силы с запорожского направления», — рассказал собеседник агентства.

Как отметили в силовых структурах, взятая российскими военнослужащими дорога была одной из нескольких ключевых артерий на этом участке фронта. Силовики также пояснили, что в настоящий момент все из них оказались закрыты для украинской армии.

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      Александр Курбатов
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