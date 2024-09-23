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09:34, 23 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о попытках выхода ВСУ из Угледара

ВСУ попытались вывести несколько групп солдат из Угледара

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались вывести несколько групп солдат из Угледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Силовики сообщили о начавшихся попытках выхода солдат ВСУ из города в ДНР. Отмечается, что украинские солдаты также оставили ряд позиций на юго-востоке города.

«Это, по сути, первые такие попытки покинуть цитадель», — подчеркнул источник.

Ранее силовики сообщали о попадании угледарской группировки ВСУ в оперативное окружение. Как отмечается, российские войска перерезали на данном участке фронта трассы снабжения украинской армии.

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      Алевтина Запольская
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