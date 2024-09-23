Стало известно о попытках выхода ВСУ из Угледара

ВСУ попытались вывести несколько групп солдат из Угледара

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались вывести несколько групп солдат из Угледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Силовики сообщили о начавшихся попытках выхода солдат ВСУ из города в ДНР. Отмечается, что украинские солдаты также оставили ряд позиций на юго-востоке города.

«Это, по сути, первые такие попытки покинуть цитадель», — подчеркнул источник.

Ранее силовики сообщали о попадании угледарской группировки ВСУ в оперативное окружение. Как отмечается, российские войска перерезали на данном участке фронта трассы снабжения украинской армии.