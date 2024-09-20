Угледарская группировка ВСУ попала в оперативное окружение. Что известно о боях на этом направлении?

Угледарская группировка ВСУ попала в оперативное окружение в ДНР

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Угледар Донецкой народной республики (ДНР) попала в оперативное окружение. По словам источника ТАСС в силовых структурах, российские войска перерезали на данном участке фронта трассы снабжения украинской армии.

Собеседник агентства уточнил, что на подавляющем большинстве позиций вокруг населенного пункта находятся российские военнослужащие — бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ заняли наиболее важные участки и высоты. «Город полностью простреливается», — добавил он.

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Ранее оперативное окружение города предрекал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он счел, что после того, как российские войска перережут основную дорогу снабжения Угледара, оборонять населенный пункт станет бессмысленно, поскольку за ним располагается степь.

Россия начала штурмовать Угледар в начале сентября

Российская армия приступила к штурму Угледара 1 сентября. Это стало возможным в результате переброски украинских резервов под Селидово. На следующий день российские военные уже стали охватывать город с флангов и продвинулись к северу.

Фото: Lisi Niesner / Reuters

По словам военного эксперта, доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олега Глазунова, зачистка Угледара и его штурм не будут такими кровопролитными и длительными, как, например, в Артемовске (украинское название Бахмут) и других городах.

«Украина потратила все свои силы на Курскую область, все резервы использовала, все самые боеспособные части использовала, сняла часть с донецкого направления», — объяснил он.

На донецком направлении у украинских вооруженных сил не хватает ни резервов, ни сил, чтобы удерживать города так, как они удерживали раньше, и сегодня они отступают. Они могут для поддержания имиджа посопротивляться в Угледаре, но у них не хватит ни резервов, ни сил, чтобы удерживать этот город. Я думаю, мы займем его быстро Олег Глазунов военный эксперт

В России объяснили значение боев за Угледар

Полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин назвал Угледар одной из опор обороны ВСУ.

Он указал, что при успешных действиях там российские войска смогут перерезать логистические пути и открыть путь на запад. «Этим мы сейчас занимаемся, потому что у нас есть преимущество, это признают даже на той стороне», — добавил он.

В свою очередь, британский военный эксперт Александр Меркурис предположил, что потеря Киевом этого города завершит борьбу России и Украины за Черное и Азовское моря.

Я думаю, что ни один украинский командир не захочет продвигаться на юг, когда русские будут находиться в Угледаре Александр Меркурис военный эксперт

По словам аналитика, уход из Угледара лишит украинские войска возможности выхода к морям, так как данный населенный пункт прикрывает восточный фланг любого наступления ВСУ на юг. Меркурис выразил уверенность, что российские войска займут город и это станет «серьезным ударом для ВСУ».