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16:24, 2 сентября 2024Бывший СССР

Названа особенность штурма Угледара

Военный эксперт Глазунов предрек быстрый переход Угледара под контроль России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия начала быстро продвигаться на донецком направлении и оперативно возьмет под контроль Угледар, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал особенность штурма этого города.

Украина потратила все свои силы на Курскую область, все резервы использовала, все самые боеспособные части использовала, сняла часть с донецкого направления. Сегодня зачистка Угледара и его штурм не будут такими кровопролитными и такими длительными, как, допустим, штурм Артемовска и других городов

Олег Глазуноввоенный эксперт

«На донецком направлении у украинских вооруженных сил не хватает ни резервов, ни сил, чтобы удерживать города так, как они удерживали раньше, и сегодня они отступают. Они могут для поддержания имиджа посопротивляться в Угледаре, но у них не хватит ни резервов, ни сил, чтобы удерживать этот город. Я думаю, мы займем его быстро», — сказал он.

Российские силы начали штурм Угледара под Донецком 1 сентября. Это стало возможно из-за переброски украинских резервов под Селидово. 2 сентября российские военные стали охватывать город с флангов и продвинулись к северу.

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