Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:50, 1 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о начале штурма Угледара

В Угледаре возобновились активные боевые действия, начался штурм

Кадр: Telegram-канал Mash на Донбассе

Начался штурм Угледара, сообщили морпехи 155-й бригады. Об этом в воскресенье, 1 сентября, пишет Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Как стало известно, недавно бойцов Вооруженных сил Украины начали перебрасывать в Селидово, поэтому удержать оборону города они не смогли. Активные боевые действия возобновились впервые за последние два года. Информация о начале штурма распространяется также в украинских каналах.

В сети появилось видео массированных ударов по Угледару. На кадрах видны взрывы и разрушенные строения.

О том, что Вооруженные силы России развивают наступление на угледарском направлении, сообщалось ранее в августе. Тогда уточнялось, что Российская армия перерезала трассу Угледар — Константиновка и заняла поселок Водяное.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      «Ракет на цели не пожалели». Россия уничтожила «Искандерами» 600-метровую колонну ВСУ, которая ехала в сторону Суджи

      Мэр Белгорода рассказал о последствиях ночной атаки на город

      Стало известно о начале штурма Угледара

      Поиски тел погибших при крушении вертолета на Камчатке приостановили

      Актеру Евгению Миронову сделали операцию на позвоночнике

      В Европе обвинили Зеленского в желании втянуть Запад в катастрофический конфликт

      Фитнес-тренер назвала противопоказания для позы кобры

      Более десяти взрывов прогремело в Харькове

      Песков оценил политику демократов США в отношении России

      В Совфеде высказались о передаче Украиной США списка целей для ударов по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше