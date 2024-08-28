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12:03, 28 августа 2024Бывший СССР

ВС России начали развивать наступление на угледарском направлении

«Иди и смотри»: ВС России развивают наступление на угледарском направлении

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России развивают наступление на угледарском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

По данным канала, российская армия перерезала трассу Угледар - Константиновка и заняла поселок Водяное. По словам источника канала, бои идут уже в самой Константиновке.

«Иди и смотри» отмечает, что положение Вооруженных сил Украины на угледарском направлении продолжает стремительно ухудшаться.

Ранее стало известно, что российские военные также продвинулись в районе населенных пунктов Новогродовка и Константиновка, а также возле Михайловки, Лесовки и Водяного.

До этого в Донецкой народной республике (ДНР) заявили о скорой принудительной эвакуации ВСУ жителей Константиновки. По мнению советника главы (ДНР) Игоря Кимаковского, это говорит о том, что ВСУ для себя этот город «хоронят».

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      Илья Таксюр
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