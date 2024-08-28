Стало известно о взятии ВС России двух населенных пунктов на покровском направлении

Deep State: ВС России взяли Мемрик и Калиново на покровском направлении

Вооруженные силы (ВС) России взяли села Мемрик и Калиново на покровском направлении в Донецкой народной республике. Об этом сообщает украинский военно-аналитический ресурс Deep State в Telegram.

Сообщается, что российские военные также продвинулись в районе населенных пунктов Новогродовка и Константиновка, а также возле Михайловки, Лесовки и Водяного. Кроме того, по данным DeepState, армия России уже подошла к окраинам города Селидово.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в силах сдерживать оборону в районе Димитрова (украинское название — Мирноград) на покровском направлении. По данным силовиков, группировка украинской армии в районе города резко сократилась за последние несколько недель.