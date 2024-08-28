ТАСС: ВСУ не в силах сдерживать оборону в районе Мирнограда

Украинская армия не в силах сдерживать оборону в районе Димитрова (украинское название — Мирноград) на покровском направлении в Донецкой народной республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Наши подразделения фактически вплотную подошли к Димитрову. Оставшиеся силы противника не в состоянии сдерживать оборону на подступах к городу, да и самого Димитрова», — сказал собеседник агентства.

Силовики также отметили, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта в последние несколько недель резко сократилась.

Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что наступление российских военных на покровском направлении ускорилось. По его словам, это произошло на фоне переброски части украинских войск к Курской области России.