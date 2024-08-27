В России заявили об ускорении наступления на покровском направлении

Эксперт Онуфриенко заявил об ускорении наступления РФ на покровском направлении

Наступление Вооруженных сил (ВС) России на покровском направлении ускорилось. Об этом заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко, передает газета «Взгляд».

Он уточнил, что это произошло после того, как командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило часть войск к Курской области. По его словам, бои проходят в селе Николаевка, которое находится около Димитрова (украинское название — Мирноград). «Это один из крупных городов, который наравне с Селидово, Украинском, Курахово и Покровском на протяжении почти десяти лет считался глубоким тылом ВСУ», — объяснил эксперт.

Онуфриенко добавил, что бои в Гродовке находятся на завершающей стадии. Помимо этого, по его информации, ВС РФ вышли к окраинам села Мемрик, которое находится западнее Карловки. Он отметил, что положение ВСУ можно назвать плохим, так как до Покровска остаются десятки километров.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал самым горячим покровское направление. Он отметил, что на этом участке фронта сосредоточены самые боеспособные подразделения ВС России.