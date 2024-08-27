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13:58, 27 августа 2024Бывший СССР

Сырский прокомментировал положение ВСУ на покровском направлении

Главком ВСУ Сырский: покровское направление остается самым горячим для ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский прокомментировал положение украинской армии на покровском направлении, заявив, что именно это направление остается «самым горячим». Его слова передает «РБК-Украина».

«На Покровском направлении, наоборот, враг не снимает войск, а вместо этого сосредотачивает там основные свои усилия», — заявил украинский командующий.

По его словам, на этом направлении сосредоточены самые боеспособные подразделения Российской армии.

Ранее стало известно, что группировка ВСУ попала в окружение в Гродовке на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Как отмечается, украинские военные потеряли до взвода личного состава.

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      Валентин Карант
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