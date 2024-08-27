Стало известно об окружении ВСУ на покровском направлении

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в окружение в Гродовке на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах ДНР.
Собеседники агентства сообщили о попытках ВСУ оказывать сопротивление в районе железнодорожной ветки возле Гродовки. Как отмечается, украинские военные потеряли до взвода личного состава.
«Оперативная обстановка, которая сложилась в окрестностях Гродовки, привела к ее оперативному окружению», — подчеркнули силовики ДНР.
Ранее боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным Дацик заявил об отступлении из Новогродовки на покровском направлении. Боец также добавил, что российские силы приблизились к Покровску.