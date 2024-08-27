В ДНР заявили о скорой принудительной эвакуации ВСУ жителей Константиновки

Кимаковский: ВСУ начнут принудительно вывозить жителей Константиновки

Вооруженные силы Украины в скором времени начнут принудительно вывозить мирных жителей из города Константиновка. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, что в ближайшее время они будут принудительно вывозить оттуда (из Константиновки — прим «Ленты.ру») людей. Это как раз говорит о том, что они для себя уже этот город хоронят», — сказал он.

По словам советника главы региона, в настоящий момент российские военные сражаются за коммуникации в районе села Николаевка на покровском направлении.

Ранее Кимаковский заявил, что российские военные могут взять в котел формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Карловского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, Российская армия также успешно ведет наступление в районе села Мемрик.