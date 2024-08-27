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17:35, 27 августа 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о возможности взять формирования ВСУ в котел

Кимаковский: российские военные могут взять в котел формирования ВСУ в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные могут взять формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в котел в районе Карловского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский, его слова приводит РИА Новости.

«После освобождения Калиново у нас успехи возле Карловского водохранилища, идет наступление на Мемрике. Если все получится и все будет нормально, то там, в районе самого водохранилища, украинские вооруженные формирования могут попасть в котел», — сказал он.

Кимаковский подчеркнул, что Вооруженные силы России также успешно ведут бои на угледарском направлении. По его словам, бойцам Российской армии удалось взять несколько опорных пунктов возле Константиновки и самого Угледара.

Ранее Кимаковский заявил, что российские военные могут взять под контроль город Селидово на покровском направлении. Он отметил, что ВСУ не успели выстроить линию обороны на этом участке.

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      Александр Курбатов
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