В ДНР заявили о возможности в ближайшее время взять под контроль Селидово

Кимаковский: ВС России могут в ближайшее время взять Селидово

Российские военные могут в ближайшее время взять под контроль еще один населенный пункт на покровском направлении. Речь идет о городе Селидово, заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«Идет давление на Селидово. Я думаю, что этот населенный пункт тоже будет освобожден [Вооруженными силами (ВС) России] в ближайшее время», — сообщил Кимаковский.

По словам советника главы ДНР, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не успели выстроить линию обороны в Селидово. Он отметил, что это даст возможность российским военным «максимально сохранить» город.

Ранее об успехах ВС России говорил глава ДНР Денис Пушилин. Он рассказал, что российские военные отодвигают ВСУ на торецком направлении.